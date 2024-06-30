НАТО підозрює, що рф замінувала критичну підводну інфраструктуру ЄС у Північному морі

The Times (https://www.thetimes.com/world/europe/article/killings-coups-and-chaos-inside-putins-secret-spy-war-on-europe-jlqmfqnb5)

За останні десять років понад 160 невійськових російських суден здійснили 945 підозрілих дій у Північному морі

Щонайменше 749 із 945 підозрілих маневрів відбулися в радіусі одного кілометра від трубопроводів у Північному морі. Ще 72 підозрілі дії сталися поблизу кабелів електроенергії, а решта 124 − у районах, де прокладені телекомунікаційні кабелі

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/56112

Новости портала «Весь Харьков»