Новости из США. Понедельник-вторник, 12-13 сентября 2022

* Новости из Украины снова занимают главные полосы американских газет, а новостные телеканалы снова уделяют им значительную часть своих программ. В этих программах снова появились отставные американские генералы, которые с удовольствием комментируют стремительное успешное наступление Вооруженных Сил Украины, освобождение от оккупантов Харьковской области и бегство оккупантов.

Телеканал CNN в понедельник показал репортаж своего корреспондента из освобожденного Изюма. В воскресенье на CNN в авторской еженедельной аналитической программе Фарида Закарии вышло его большое интервью с Зеленским, записанное в Киеве в прошлую пятницу. В понедельник утром интервью каналу MSNBC дал Порошенко. В понедельник вечером интервью CNN дала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Все эти интервью и то, что очень правильно говорилось интервьюируемыми, - все это очень важно для того, чтобы американцы понимали, что происходит сегодня в Украине и как важна для Украины поддержка США.

* В понедельник в газете Нью-Йорк Таймс появилась статья Джулиана Барнса, Эрика Шмитта и Хелен Купер, написанная на основании бесед с несколькими американскими высокопоставленными официальными лицами.

В статье говорится о том, что планирование успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины велось украинским командованием при активном участии американских и британских представителей. И это участие заключалось не только в передаче Украине важной разведывательной информации (США передают ее постоянно), но американские и британские представители участвовали в игровом моделировании различных сценариев действий Вооруженных Сил Украины. Как сообщается в статье, происходила совместная работа украинских и британских военных представителей, а также ежедневные встречи украинских высокопоставленных военных с военным атташе США бригадным генералом Гарриком Хэрманом.

Первоначально основным фронтом, на котором планировалось контрнаступление, был южный фронт – наступление на Херсон. Однако, проведенные военные игры показали, что оккупанты выстроили в этом районе эшелонированную оборону и стянули туда слишком много войск, что означало бы большие потери в рядах ВСУ в случае фронтального наступления. Поэтому контрнаступление было спланировано иначе. Основной удар по оккупантам было решено нанести в Харьковской области, где они этого удара не ждали, а эшелонированную оборону в связи с этим не строили. В то же время операция на юге должна была идти и идет своим ходом, при котором в результате ударов ВСУ до двадцати тысяч оккупантов на правом берегу Днепра оказались практически отрезанными от снабжения и возможностей получать подкрепление.

А отлично спланированное молниеносное наступление ВСУ в Харьковской области застало оккупантов врасплох и обратило их в бегство.

* В понедельник в Пентагоне состоялся традиционный телебрифинг высокопоставленных представителей военного командования и министерства обороны, на котором они ответили на вопросы журналистов о ходе военных действий и помощи Украине.

Оба представителя традиционно избегают оценок конкретных боевых операций, в особенности их планирования, говоря о том, что это дело Украины – комментировать или не комментировать подобные вещи, давать или не давать соответствующую информацию.

Вот оценка высокопоставленного военного представителя:

«По нашим оценкам, украинцы добиваются успехов в борьбе за освобождение и возвращение территорий на юге и востоке страны. В окрестностях Харькова, по нашим оценкам, российские силы в основном были побеждены украинцами и отступили. На севере и востоке многие из этих сил перешли границу с Россией. Мы также видим, что украинские силы взяли под контроль города Купянск и Изюм, а также более мелкие населенные пункты. Примечательно, что нам известны сообщения о брошенной технике, российской технике, что может свидетельствовать о дезорганизации российского командования и управления. По нашей оценке, российские силы продолжают сосредотачивать свои усилия на участке от Северска до Бахмута, и Бахмут продолжает оставаться центром, в районе которого российские силы пытаются закрепиться. Мы продолжаем наблюдать активное использование артиллерии и авиаударов».

- Отвечая на вопрос о том, почему российские войска практически обратились в бегство в результате наступления ВСУ в Харьковской области:

«Украинцы, по сути, поставили русских перед многочисленными дилеммами вдоль линии фронта. И мы видели, как украинцы с большим эффектом использовали возможности, которыми они располагают на поле боя, чтобы изменить динамику боя. И поэтому, хотя, опять же, именно Россия должна ответить на вопрос, почему ее войска отреагировали так, как они отреагировали в Харьковской области, это подтверждает информацию, которой мы обладаем о низком моральном духе, проблем с логистикой, неспособности поддерживать свои операции».

- Высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что в США обсуждается возможность переоснащения Воздушных Сил ВСУ западными самолетами в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

К этому нужно добавить, что вопрос о самолетах не решается тривиально. Даже если бы у США были свободные самолеты F16, они не смогли бы немедленно использоваться. Срок обучения пилотов, имеющих опыт, для перехода на F16 по американским нормативам составляет 6 месяцев. Техническое обслуживание этих самолетов в корне отличается от технического обслуживания самолетов советского производства. Это означает, что учиться должны не только пилоты, но и авиационные техники. Нужно создавать на аэродромах базирования базы для технического обслуживания. Нужно обязательно надежно прикрывать эти аэродромы средствами ПВО. Поэтому американские самолеты для ВСУ – это комплексная задача. Но судя по ответу представителя Пентагона, обсуждением того, как и когда ее можно решить, уже занимаются.

- На брифинге также подтвердили, что еще сентябре пройдет совещание руководителей отделов министерств обороны по закупке вооружений многих стран, входящих в Контактную группу «Рамштайн» по координации оказания помощи Украине, и руководителей компаний, производящих оружие, для обсуждения того, какое оружие и системы вооружений для ВСУ компании могут произвести быстро, в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это важно т для усиления сегодняшней ударной силы ВСУ и для планомерного перехода украинской армии на западные системы вооружений.

* Координатор Совета Национальной Безопасности по стратегическим коммуникациям адмирал в отставке Джон Кирби на брифинге в Белом Доме сказал, что готовится новый пакет военной помощи Украине, о котором «будет объявлено в ближайшие дни».

* Госсекретарь Тони Блинкен в понедельник разговаривал с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном, призывая обоих к немедленному прекращению военных действий между Азербайджаном и Арменией.

* Во вторник в США были опубликованы данные об инфляции за август. Она остается, к сожалению, высокой – 8.3% (в июле инфляция была 8.5%, в июне – 9.1%). Снижение на 0.2% - это меньше, чем ожидалось любителями предсказаний (журналистами прежде всего). Инфляция продолжает оставаться самой высокой с начала 1980-х годов, то есть за 40 лет. На фоне неоправдавшихся ожиданий о большем снижении инфляции во вторник упал рынок акций – индекс Dow Jones снизился сразу на 3.4%. При этом невозможно сказать, что экономика в плохом состоянии. Наоборот, создаются рабочие места, безработица снизилась до 3.5%. Такое вот противоречивое состояние. Самая низкая за много лет безработица, самый высокий за много лет курс доллара к остальным мировым валютам сочетается с самой высокой за много лет инфляцией, «путинской инфляцией», как называет ее Байден.

* Во вторник в возрасте 76 лет умер Кеннет Старр, крайне консервативный республиканский юрист, человек, сделавший себе карьеру и ставший знаменитым на весь мир, занимаясь в качестве независимого прокурора с 1994 по 1998 годы расследованием того, был ли у Билла Клинтона секс с Моникой Левински. В феврале 2020 года Старр решил напомнить о себе и стал одним из адвокатов Трампа на процессе в Сенате по обвинениям, предъявленным бывшему президенту по результатам его первого импичмента.

* В понедельник стало известно, что в связи с расследованием мятежа 6 января 2021 года федеральная прокуратура направила через большое жюри около 40 повесток бывшим сотрудникам трамповского Белого Дома и его предвыборного штаба, требуя от них множество различных документов – их переписки прежде всего, и явки на допрос в большое жюри. У двух советников Трампа прокуратура по постановлению суда изъяла их мобильные телефоны.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Джерело: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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