Новітню антидронову РЛС окупантів “рєпєйнік” розвідники знищили безпілотником

26 квітня 2024 року воєнні розвідники виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога “рєпєйнік”.

Операцію провели бійці групи “Гуси 9” спільно з підрозділом активних дій ГУР МО України.

Переносну РЛС “рєпєйнік” росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році. Її вартість становить близько 10 мільйонів рублів або 100 тисяч доларів.

Станція слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів.

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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