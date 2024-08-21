Псевдогубернатор Запорожской области балицкий заявил, что причиной провала туристического сезона на оккупированной территории области является соленость воды в Азовском море.

По его словам, сейчас уровень солености моря составляет 17 промилле, а должно составлять 7. Коллаборант говорит, что в районе Геническа, в направлении Бердянска, соленость достигает 11-12 промилле. В увеличении этого показателя балицкий обвинил как обычно Киевский режим.

Для справки, обычная соленость воды Азовского моря составляет 13,8 промилле.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/40986

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