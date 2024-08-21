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Оккупанты назвали причину провала туристического сезона на оккупированной территории Запорожской области

Оккупанты назвали причину провала туристического сезона на оккупированной территории Запорожской области

Псевдогубернатор Запорожской области балицкий заявил, что причиной провала туристического сезона на оккупированной территории области является соленость воды в Азовском море.

По его словам, сейчас уровень солености моря составляет 17 промилле, а должно составлять 7. Коллаборант говорит, что в районе Геническа, в направлении Бердянска, соленость достигает 11-12 промилле. В увеличении этого показателя балицкий обвинил как обычно Киевский режим.

Для справки, обычная соленость воды Азовского моря составляет 13,8 промилле.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/40986

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