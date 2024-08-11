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ООН повідомляє, що в липні росіяни вбили найбільшу кількість цивільних в Україні з жовтня 2022 року

ООН повідомляє, що в липні росіяни вбили найбільшу кількість цивільних в Україні з жовтня 2022 року

(https://ukraine.un.org/en/276097-protection-civilians-armed-conflict-%E2%80%94-july-2024)

За їхньою інформацією, протягом липня внаслідок російських атак було вбито щонайменше 219 мирних жителів, ще близько 1018 — дістали поранення.

Моніторингова місія ООН також відзначає, що тенденція на кількість зростання жертв серед цивільного населення продовжує зростати з березня 2024 року.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/47398

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