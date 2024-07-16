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Оперативна інформація станом на 16.00 16.07.2024 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 16.07.2024 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість, Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом від початку доби відбулося 65 бойових зіткнень.

Сьогодні противник ракетою Х-59 завдав удару по населеному пункту Голінка Чернігівської області.

Разом із тим, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали 12 авіаударів із використанням 25 КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Липці, Вовчанськ, Ветеринарне, Стариця та Вовчанські Хутори, що на Харківщині.

Крім того, на Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій неподалік Степової Новоселівки, Піщаного, Синьківки, Берестового та Андріївки. Шість боїв закінчилися, ще два - тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу Невського та Макіївки. Українські захисники відбили чотири атаки, ще одна - триває.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог сім разів атакував у районах Верхньокам’янського, Переїзного та Північного. Наші воїни шість штурмів відбили, ще одне боєзіткнення - триває.

На Краматорському напрямку загарбники п’ять разів здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили дві атаки росіян поблизу Опитного та Часового Яру, ще три атаки тривають в районі Кліщіївки.

На Торецькому напрямку противник атакував шість разів неподалік Північного, Торецька та Нью-Йорка. Чотири бої завершилися без успіху для окупантів, ще два - продовжуються.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша та Уманське. Сили оборони стримують натиск противника та відбили дев’ять атак, п’ять боєзіткнень - досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку ворог став активнішим - 12 разів атакував поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Вісім боїв завершено, чотири - продовжуються.

На Времівському напрямку окупанти двічі атакували позиції наших військ біля Водяного. У результаті боєзіткнень росіяни зазнали невдачі.

На Оріхівському напрямку противник намагався прорвати українську оборону біля Малої Токмачки та Новоандріївки - успіху не мав.

Варто зазначити, що на інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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