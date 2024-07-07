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“Осліпили” окупантів ― “привиди” ГУР на фронті нищать ворожі комплекси для розвідки
На відео ― чергова серія успішних fpv-ударів по цілях російських окупантів, здійснених операторами підрозділу ГУР МО України “Ghost”.
На одному з напрямків фронту розвідники виявили та завдали вогневого ураження по пункту розміщення автомобільної техніки московитів.
Також були знищені або пошкоджені декілька російських комплексів спостереження та розвідки, зокрема “муром-п”, система РЕБ “стриж”, ретранслятор зв’язку і електропідстанція, яка живила загарбників електроенергією.
Робота триває!
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua