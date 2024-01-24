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Польща призупинила розслідування щодо ракети, яка впала в Люблінському воєводстві у листопаді 2022 року

Польща призупинила розслідування щодо ракети, яка впала в Люблінському воєводстві у листопаді 2022 року

Тоді загинуло двоє людей.

(https://www.rmf24.pl/raporty/raport-wybuch-w-przewodowie/news-zawieszono-sledztwo-ws-wybuchu-ukrainskiej-rakiety-w-przewod,nId,7286874#crp_state=1)

Згідно з висновками польських слідчих, це була українська ракета ППО, яку випустили під час масованого російського обстрілу.

Розслідування інциденту призупинили "через відсутність будь-якої співпраці з боку України щодо пояснення цієї трагедії". Це означає, що наразі неможливо остаточно встановити обставини події та визначити, хто саме винен у смерті громадян Польщі.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/41514

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