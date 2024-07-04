Постпред россии в ООН: поставка Израилем систем Patriot Украине может иметь последствия

Постоянный представитель россии при ООН Василий Небензя прокомментировал на пресс-конференции публикацию в Financial Times о возможной передаче Украине систем Patriot, списанных ЦАХАЛом.

“Вооружения, кем бы они ни направлялись <…> Украине, в конечном счете будут уничтожены, как и другие вооружения Запада и США. Это очевидно. Но я предполагаю, что это, конечно, может иметь определенные политические последствия”, – приводит ТАСС ответ на вопрос о том, как такое развитие событий может отразиться на отношениях между Израилем и рф.

Отметим, что в апреле 2024 года Армия обороны Израиля объявила о начале процесса снятия с боевого дежурства батарей системы ПВО Patriot американского производства после 30 лет работы. 27 июня издание Financial Times написало, что на данный момент США, Украина и Израиль ведут переговоры о передаче восьми списываемых ЦАХАЛом батарей Киеву.

Согласно изданию, в случае реализации такого шага Украина утроит количество имеющихся у нее батарей Patriot. Со ссылкой на осведомленные источники издание утверждает, что вопрос в последние недели обсуждался между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также между главой администрации президента Украины Андреем Ермаком и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Также имели место прямые переговоры между Киевом и Иерусалимом по данному вопросу, однако кто именно в них участвовал – не сообщается.

Следует отметить, что снимаемые ЦАХАЛом с вооружения системы – более старой модификации чем те, которые сейчас имеются у Украины, однако полностью совместимы с ними. Кроме того, Израиль располагает значительным запасом противоракет к ним, имеющих большую дальность и более мощную боеголовку, чем находящиеся на вооружении Украины.

По оценкам аналитиков, цитируемых изданием, прямая сделка между странами маловероятна. Скорее всего Израиль продаст ПВО обратно США, которые затем уже передадут их Украине.

Джерело: nigroll.com

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