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Потери российских оккупантов в Украине за три недели июня… Четыре интересных показателя

Первый показатель – это потери личного состава. За три недели июня это 23 200 тел. Очевидно, что побить рекорд майской мясорубки 38 900 не удастся, но я более чем уверен, что по итогу июня это будет второй показатель за весь период полномасштабного вторжения в пределах 30 тысяч, что тоже очень даже неплохо.

Фактически, это среднестатистический показатель их мобилизационного ресурс в месяц. То есть, второй месяц подряд, ни о какой компенсации потерь в плюс говорить, не приходится.

Второй показатель – уничижение ствольной артиллерии. За три недели июня это 922 единицы. То есть, рекорду в июне быть! А это говорит о том, что контрбатарейная борьба и не только, в вопросах устранения российской артиллерии, вышли на совершенно иной уровень.

Интересно, что тому поспособствовало, кроме растущих поставок артиллерийского БК?

Третий показатель – спецтехника. Здесь тоже будет рекорд. Сейчас это 186 единиц, но к концу месяца будет новый рекордный показатель, превышающий 215. В основном это обусловлено попытками применять РОВ инженерную технику в Харьковской области, возводить фортификационные сооружения и т.д. Вот он результат данных действий.

Четвёртый показатель не станет рекордным, но войдёт в число одних из самых высоких – уничтоженная автомобильная техника. На третью неделю июня это 1 175. Как известно, причиной настолько высоких потерь среди автомобильного транспорта является острая нехватка специализированной бронированной техники в зоне БД, которую заменяют гражданскими автомобилями.

Графики: @minfinua

Потери российских оккупантов в Украине за три недели июня… Четыре интересных показателя

Потери российских оккупантов в Украине за три недели июня… Четыре интересных показателя

Потери российских оккупантов в Украине за три недели июня… Четыре интересных показателя

Потери российских оккупантов в Украине за три недели июня… Четыре интересных показателя

https://t.me/zloyodessit/21997

Новости портала «Весь Харьков»

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