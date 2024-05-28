Потери РОВ в мае уже установили, либо предвещают установление нескольких новых рекордов

Очевидный абсолютный рекорд потерь по личному составу и будет ещё больше. Очевидно, что для продолжения боевых действий такой же интенсивности в россии просто вынуждены будут повышать порог мобилизации.

По показателям артиллерии, автотранспорта и ББМ ожидаются новые рекорды, обусловленные открытием новых фронтов.

Тут интересный момент - если в ближайшее время мы получим разрешение на применение западного оружия по территории россии, то эти показатели возрастут ещё больше, когда будут поражаться тыловые зоны и артиллерийские позиции по ту сторону границы.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21807

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