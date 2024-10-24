Применение РОВ Shahed-131/136/“Гербера”, fpv-дронов и ББ “Ланцет” за три недели октября

За три недели октября 2024 российские оккупанты применили 1 178 дронов-камикадзе Shahed-131/136/“Гербера”, из которых только 51 достигли цели, то есть, сбито было 96% средств поражения данного типа.

Стоит отметить, что это на 30% больше воздушных средств, чем было использовано за первые три недели сентября – 856. При этом показатель попаданий дронов-камикадзе, не смотря на такой разительный рост на 322, практически не изменился.

Непосредственно за саму третью неделю октября РОВ применили 662 дрона-камикадзе Shahed-131/136/“Гербера”, что более чем два раза больше чем за третью неделю сентября - 301.

Следует понимать, что в числе этих налётов присутствуют дроны-приманки “Гербера”, “Пародия” и их аналоги, более дешёвые и призванные отвлекать внимание ПВО. В таких дронах-приманках оккупанты размещают кустарные "линзы Люнеберга", имитирующие собой объект сопоставимый с дроном-камикадзе "Герань-2". А потому, в статистике, присутствуют не только дроны-камикадзе, но и эти дроны-приманки идентифицировать которые в кротчайшие сроки сложно.

В какой пропорции? Пока ответа на этот вопрос так и не появилось, но согласно предварительной информации пропорция превышает показатель 1 к 1.

Применение РОВ fpv-дронов.

В течение третьей недели октября российские оккупанты применили более 3,2 тыс fpv-дронов. Фактически, за три недели месяца этот показатель превысил 9,5 тысяч и с учётом погрешности составил до 10 тысяч, или, в среднем, более 470 в сутки. Кроме того, в октябре был установлен новый абсолютный рекорд применения fpv-дронов противником – более 740 за сутки. В прошлый раз абсолютный рекорд суточного применения fpv-дронов противником фиксировался в сентябре, более 700 ед.

Не исключено, что в октябре может быть установлен абсолютный рекорд применения fpv-дронов за месяц – около 13 тысяч.

ББ “Ланцет”.

Барражирующие боеприпасы “Ланцет” за третью неделю октября в очередной раз показали крайне низкий показатель применения, который был даже ниже 5 единиц в сутки! Напомню, что в сентябре ББ “Ланцет” так же продемонстрировали очень низкий показатель применения. Редкие дни были, когда в течение суток применялось более 5 боеприпасов данного типа.

С учётом второго месяца такого низкого показателя применения ББ “Ланцет” не исключено, что с их производством могли возникнуть серьёзные проблемы, либо российское командование решило отказаться от дорогих ББ “Ланцет” в пользу более дешёвых fpv-дронов и применяют “ланцеты” для поражения особо “жирных” целей, за пределами возможностей fpvшек.

Выводы.

Три недели октября продемонстрировали рекордную интенсивность применения Shahed-131/136/“Гербера”. Но, при этом, эффективность ударов этой компонентой, не смотря на рост применения, не превысила 4%. Кроме того, подтверждается, что не менее половины, а то и более от общего количества применяемых дронов-камикадзе это приманки, имитирующие Shahed-131/136.

Сохранился стабильно высокий уровень применения fpv-дронов, а так же рост показателей. Как и ожидалось, введённые Китаем ограничения на поставки fpv-дронов пока не демонстрируют своего эффекта, поскольку россия могла сделать запасы этих средств поражения, которые могут сократиться к концу года. Тогда и следует делать выводы о том, подвержена ли россия ограничениям в вопросе поставок китайских fpv-дронов или это был фарс от Пекина.

ББ “Ланцет” – применение данных средств поражения показало в течение трёх недель октября уже стабильно низкий показатель.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22875

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