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путінський режим прискорює мілітаризацію дітей з ТОТ України

путінський режим прискорює мілітаризацію дітей з ТОТ України

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

29 липня The Times надрукував статтю з красномовною назвою «російські військові табори навчають українських дітей «воювати з власною країною».

В ній йдеться, що сотні українських дітей з ТОТ, були відправлені до російських «військово-патріотичних» таборів, де їх вчать стріляти з автоматичної зброї та керувати БпЛА.

За даними України, понад 19 тисяч дітей було депортовано до росії або примусово перевезено до районів, які знаходяться під її контролем.

- За останні кілька місяців ми фіксуємо зростання рівня і темпів їхньої мілітаризації. Небезпека російського перевиховання полягає в тому, що воно заперечує саме існування національної ідентичності українських дітей, завдаючи їм довгострокових психологічних травм, – наголошує експертка з правових питань із Регіонального центру з прав людини у Києві Катерина Рашевська.

Джерело: https://t.me/spravdi/40493

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