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Ракетные удары российских оккупантов по Украине за две недели июля 2024

Ракетные удары российских оккупантов по Украине за две недели июля 2024

За две недели июля РОВ использовали следующую номенклатуру и количество ракетных средств поражения по территории Украины:

• Х-101/555 – 22/19;

• КРМБ «Калибр» - 14/11;

• Х-59/69 – 18/18;

• Х-47М2 «Кинжал» - 1/1;

• 3М22 «Циркон» - 1/0;

• Х-22 – 2/0;

• Искандер-М – 13/3;

• Искандер-К – 3/1;

• Неустановленные средства – 8/3;

Итого было задействовано 82 средства поражения, из которых было сбито 56. При этом самый интенсивный день применения ракетных средств поражения был 8 июля, после чего в ночь на 12 июля РОВ применили 5 ракет Х-101/555 в комбинации с Shahed-131/136. В целом, это соответствует применяемой сейчас РОВ тактике нанесения серьёзного комбинированного удара примерно раз в месяц, а затем, в течение всего месяца, нанесение ударов крайне ограниченным БК с периодичностью 2-5 дней.

Все остальные эпизоды это одиночные обстрелы ракетами Х-59/69, 9М723 и т.д.

За указанный период самым интенсивным местом единовременных ударов стал Киев, но в течение первой половины июля интенсивность ударов была высокая по: Днепропетровской, Полтавской, Одесской областям.

Тактика и интенсивность, а так же применяемый БК указывают на актуальность для россии проблематики наращивания боекомплекта и повышения производственных показателей, под что ей приходится подстраиваться в рамках проведения ракетного террора Украины.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22187

Новости портала «Весь Харьков»

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