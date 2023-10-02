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Росіяни малюють стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на авіабазі Енгельс.

Росіяни малюють стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на авіабазі Енгельс.

Супутникові знімки датовані 29 вересня, їх вдалося отримати виданню (https://www.thedrive.com/the-war-zone/tu-95-decoys-are-being-painted-on-russian-air-bases-apron) The War Zone.

Ймовірно, силуети літаків можуть бути вирізані з тканини чи полотна, однак швидше за все це фарба. На одному з намальованих бомбардувальників навіть є шини, що мають зробити його більш реалістичним.

Росіяни можуть малювати бомбардувальники з декількох причин. Перша з них — це спроба обдурити супутники, що навряд чи спрацює. Ще один варіант — окупанти сподіваються, що їм вдасться збити з пантелику операторів безпілотників, які будуть здійснювати атаку на літаки в умовах поганої видимості.

Росіяни малюють стратегічні бомбардувальники Ту-95МС на авіабазі Енгельс.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38002

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Темы: війна, росія

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