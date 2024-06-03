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росіяни упустили 78 авіабомб на Білгородську область та окуповані території

росіяни упустили 78 авіабомб на Білгородську область та окуповані території

У період з 1 березня по 1 червня російські війська «випадково» скинули щонайменше 78 авіабомб на Білгородську область та окуповані території. Про це повідомляє ASTRA.

За даними телеграм-каналу, за останні дні на території Білгородської області було знайдено 3 авіабомби ФАБ-250 — одна з них знаходилася в районі села Ближнє, інша поблизу села Красна Поляна, третя — в селі Чайки. Внаслідок скидання бомб постраждалих немає.

Як стверджує ASTRA, серед авіабомб, які впали в Білгородській області, була й розумна УМПБ Д-30СН. За даними телеграм-каналу, 24 травня вона мала вдарити по Харкову, але не долетіла і впала за 3 кілометри від села Крутий Лог під Бєлгородом. Подібні боєприпаси використовувалися наступного дня під час удару по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові.

Співзасновник Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв також вважає, що на під'їзд десятиповерхового житлового будинку в Білгороді, який обрушився 12 травня, також впала авіабомба.

«Вивчивши і проаналізувавши візуальні матеріали, ми дійшли висновку, що з великою ймовірністю приліт по будинку стався з північного сходу, і схиляємося до того, що це була ЗУР від російського комплексу ППО, або позаштатний сход ФАБ з УМПК», — заявив він.

ASTRA пише, що також російські військові «випадково» скидали на свої та окуповані регіони авіабомби ОДАБ-1500, ФАБ-500 та інші снаряди.

Источник: mediavektor.org

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Темы: війна, росія

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