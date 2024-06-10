російський спуфінг надсилає сцени війни на дитячі канали в Європі

Згідно з документами, з якими ознайомилося Bloomberg, європейські супутникові компанії місяцями страждали від спроб втручання з боку росії, що призвело до переривання трансляцій і навіть насильницьких програм, надісланих на дитячий телеканал.

Принаймні три супутники французького оператора Eutelsat SA серйозно постраждали з середини березня, і збої тривали щонайменше до кінця травня, повідомила особа, знайома з проблемою.

Двічі — 28 березня та 17 квітня — втручання замінювало програму дитячого розважального каналу Walt Disney Co. BabyTV на військові відео російською мовою. Як наслідок, голландський кабельний оператор Ziggo виключив BabyTV зі своїх пропозицій до початку травня.

«Було чітко визначено, що перешкоди надходять від великих земних станцій, і тому вони повинні бути зафіксовані та відстежені владою російської Федерації», — йдеться в листі французького Agence Nationale des Frequences Радіорегламентарній раді, міжнародній телекомунікаційній наглядовій організації, що базується в Женеві. що побачив Bloomberg.

Речник Міжнародного союзу електрозв’язку , агентства ООН, яке координує глобальне спільне використання радіочастот і супутникових орбіт, сказав, що звіти будуть обговорюватися на наступному засіданні Радиорегламентарної ради 24-28 червня. російський радіочастотний центр не відповів на запит про коментар. Французьке Agence Nationale des Frequences відмовилося від коментарів.

«Eutelsat Group повністю обізнана про навмисні радіочастотні перешкоди від зовнішніх джерел, які мали періодичний вплив на деякі служби», — сказав речник французької компанії в заяві, надісланій електронною поштою. «Працюючи у співпраці з відповідними регуляторними органами, команди Eutelsat Group повністю залучені до цього питання».

Під час вторгнення в Україну росія намагається порушити роботу різних європейських систем зв’язку, перевіряючи готовність Європейського Союзу та НАТО. У квітні Естонія і Фінляндія звинуватили москву в глушенні сигналів GPS, зриві авіарейсів і морського руху.

Супутники Eutelsat не єдині, які були ціллю, і удар також відчувався аж до України та Португалії, сказав чоловік, побажавши не називати його, оскільки подробиці не розголошуються. За їхніми словами, шведські супутники також були націлені на трансляції з москви, Калінінграда та Криму.

Згідно з документами, з якими ознайомилося Bloomberg, Швеція, Нідерланди та Люксембург подали до колегії в Женеві скарги, подібні до скарг Франції.

Ще в березні французьке відомство звернулося до російського колеги зі скаргою на втручання.

"Шляхом вимірювань за допомогою спеціальної системи виявлення перешкод ми виявили, що передача цього контенту, що створює перешкоди, походить з району москви на території вашої адміністрації", - йдеться в окремому листі, з яким ознайомилося Bloomberg.

Джерело: internetua.com

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