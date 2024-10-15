россия продолжает террор против гражданских, а также гражданской инфраструктуры в Харьковской области

В Купянском районе будут усилены эвакуационные мероприятия — глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

В последнее время наблюдается усиление вражеских обстрелов из различного вида оружия. Сегодня на территории Купянской общины проживает более 4 тысяч жителей, среди которых большинство, это люди пожилого возраста.

Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места. Совместными усилиями должны помочь нашим людям.

Для всех эвакуированных были обеспечены:

• резервы для временного проживания;

• горячее питание;

• продовольственные и гигиенические наборы;

• теплая одежда;

• сопровождение.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/43980

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