россия продолжает террор против гражданских, а также гражданской инфраструктуры в Харьковской области
В Купянском районе будут усилены эвакуационные мероприятия — глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
В последнее время наблюдается усиление вражеских обстрелов из различного вида оружия. Сегодня на территории Купянской общины проживает более 4 тысяч жителей, среди которых большинство, это люди пожилого возраста.
Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места. Совместными усилиями должны помочь нашим людям.
Для всех эвакуированных были обеспечены:
• резервы для временного проживания;
• горячее питание;
• продовольственные и гигиенические наборы;
• теплая одежда;
• сопровождение.
Джерело: https://t.me/c/1226880919/43980