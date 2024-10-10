российские власти собрали в оккупированных регионах Украины рекордный объем налогов. Почти за девять месяцев этого года бюджеты Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей получили 118 млрд руб. налоговых поступлений, включая более 96 млрд руб. налога на доходы физических лиц и 12 млрд налога на прибыль. Это на 22% больше, чем было собрано за весь 2023 год, пишет РБК со ссылкой на данные Единого портала бюджетной системы.

При этом на Донецкую и Луганскую области пришлось более 80% совокупных налоговых поступлений. «ДНР» почти за девять месяцев текущего года собрала в свой бюджет 56,7 млрд руб. от уплаты налогов, в том числе 46,4 млрд составили поступления от НДФЛ и 6,7 млрд — от налога на прибыль организаций.

В бюджет «ЛНР», по данным на 28 сентября, собрано 38,7 млрд руб., включая 31,6 млрд руб. НДФЛ и 3,8 млрд налога на прибыль организаций. Запорожская область собрала 14,9 млрд руб. налогов, Херсонская — 7,9 млрд.

В 2023 году в консолидированные бюджеты четырех областей в общей сложности поступило 96,4 млрд руб. налоговых платежей. В частности, 49,1 млрд собрала «ДНР», 33,2 млрд — «ЛНР», 8,9 млрд — Запорожская область и 5,1 млрд — Херсонская.

По итогам третьего квартала 2024 года план поступления налоговых и неналоговых доходов в этих регионах перевыполнен, заявили РБК в Минфине. «Бюджеты новых субъектов российской Федерации исполняются устойчиво», — добавили в финансовом ведомстве.

Рост налоговых сборов в оккупированных регионах Украины связан с восстановлением экономики, улучшением качества взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами, а также повышением налоговых ставок по корпоративным и персональным налогам в россии, говорит советник, руководитель налоговой практики VERBA Legal Евгения Заинчуковская.

При этом оккупированные регионы остаются дотационными. По данным на 28 сентября этого года, суммарный объем трансфертов этим регионам из других бюджетов превысил 223 млрд руб. Согласно подсчетам РБК на основе данных Единого портала бюджетной системы, больше всего в 2024 году получила «ДНР» (101,8 млрд руб.), меньше всего — Херсонская область (26,8 млрд).

«Хуже ситуация — в Херсонской области. Там дотационный уровень выше 80%, у всех остальных это уже уровень 60—65%», — говорит профессор кафедры экономической и социальной географии россии географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. В то же время, по ее словам, у трех из четырех оккупированных регионов уровень дотационности меньше, чем у Чечни и Ингушетии, бюджеты которых зависят от федеральных трансфертов на 83—85%.

Джерело: nigroll.com

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