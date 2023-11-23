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российские войска накопали более шести тысяч километров окопов

российские войска накопали более шести тысяч километров окопов

российские войска накопили более шести тысяч километров инженерно-фортификационных сооружений на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

Аналитики отметили, что наиболее укрепленными областями являются Запорожская - 1869 километров, Донецкая - 1865 километров. В эту статистику входит обновление оккупантами позиций от Горловки до Оленевки, тогда как остальные оборонные сооружения, активно не использовавшиеся ВС рф еще со времен ООС, не учитываются.

Кроме того, в Луганской области ИФС врага занимают 1140 километров.

В Херсонской области враг построил инженерно-фортификационных сооружений на 886 километров, в том числе вдоль Днепра — от Новой Каховки до Геройского.

Также враг укрепил подходы к Крымскому перешейку, тогда как в Крыму ИФС занимают всего 265 километров, большинство из них возле перешейка.

российские войска накопали более шести тысяч километров окопов

Джерело: https://t.me/c/1226880919/26980

Новости портала «Весь Харьков»

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