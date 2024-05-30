"Русский мир" в Украине. Начало

Секретное постановление Совета народных комиссаров СССР от 25 октября 1933 года.

Провести переселение 21.000 семей колхозников:

3.500 хозяйств в Донецкую область из Ивановской.

6.500 - в Днепропетровскую обл. из Западной области РСФСР. 4.500 - в Харьковскую обл. из ЦЧО.

К концу 1933 года из Западной области РСФСР в Днепропетровскую было отправлено 109 эшелонов с переселенцами и их товаром, из Центрально-черноземной области россии в Харьковскую область — 80 эшелонов, из Ивановской в Донецкую — 44 эшелона, одновременно из Белорусской ССР в Одесскую область направили 61 эшелон из Горьковской области — 35 эшелонов с людьми.

Согласно архивным документам, в Донецкую (тогда распространялась и на территорию нынешней Луганской области), Днепропетровскую (к которой частично принадлежала и нынешняя Запорожская область) и Харьковскую области должны быть переселены колхозники из россии, а в Одесскую (тогда распространялась и на территорию нынешних Николаевской и Херсонской областей) — из Беларуси и россии.

На их переселение было выделено 15 миллионов 500 тысяч рублей. Из них 10 миллионов предлагалось отдать безвозвратно, как материальную помощь, а еще 5 миллионов — сделать долгосрочным кредитом.

Переселенцам, которые прибывали в выморенные москвой искусставнным голодом села на Востоке и Юге Украины, предоставляли значительные льготы.

С них снимали все недоимки по уплате налогов, их освобождали от уплаты сельхозналога на три года, год они могли не поставлять государству молоко и мясо, каждая семья бесплатно получала дом и усадьбу, ремонт которых до их переселения должны были обеспечить местные колхозы. Тем, у кого не было коровы, ее предоставляли бесплатно, а на каждые две-три семьи — давали коня.

Эти условия были отличные от тех, в которых оказались выжившее после Голодомора коренное население. Переселенцы были поставлены в значительно лучшие условия. Украинцы два года страдали от недоедания, умирали от голода. Но им не только не оказывали помощь — их обязывали отремонтировать дома умерших для приезжих. Кроме того, они должны были выделить из выращенного урожая столько зерна, сколько переселенцы оставили у себя в кладовых дома. И даже, согласно документам, обеспечить незваных гостей столами и табуретками.

Параллельно началось открытие российских групп в школах вместо украинских, а также завоз учебников, литературы и газет на русском языке.

Кроме того, документы свидетельствуют, что дома, в которых уже поселились переселенцы, не могли вернуть их владельцам, которым удалось убежать от голода в 1932 году, и которые возвращались домой в 1933-м.

До "путин, введи!" оставалось более 80-ти лет.

В 2014 их внуки будут проклинать украинский язык, звать россию, и во всю ватную глотку вопить "Донбасс - исконно русская земля!"

История скреп

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И совок и путлерская рашка, выросшая из его ядовитой могилы -- это системы сочетающие в себе чудовищную лживость с чудовищной несправедливостью, а так же превращением своих граждан в рабов, оболваненных и зазомбированных до полной невменяемости с помощью мощнейшей пропагандистской машины. Нормальные люди бегут из таких гиблых мест, когда времена помягче, и массово уничтожаются, когда времена пожёстче.

"Мы недооцениваем отрицательной селекции русской жизни, когда из худших выбираются наихудшие, и будущее принадлежит им... Сколько лет она продолжается, эта отрицательная селекция? Век? Два? Под неё затачивается государство.

Под неё строится культурная и социально-политическая жизнь. Люди с прямыми спинами вынуждены изображать горбатых, лишь бы их не пустили в компост..."

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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