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Тарифные возмущения в Донецке

Тарифные возмущения в Донецке

В «днр» набирает оборотов недовольство населения объявленным повышением с 1 мая цен на проезд в городском транспорте. Теперь поездка по городу будет стоить 30 рублей.

О предстоящем повышении стоимости проезда, который подорожал сразу на 45%, оккупационные власти объявили еще 12.04, что сразу же вызвало шквал критики в их адрес. Люди начали писать, звонить, требовать от чиновников всех уровней, в том числе и пушилина, отменить повышения.

Напуганный массовым возмущением пушилин не нашел ничего лучше, как поручить «минтрансу днр разъяснить гражданам ситуацию с изменениями цен на проезд в общественном транспорте». То есть, фактически он всех послал, но с разъяснениями.

А минтранс вчера «обрадовал» жителей заявив, что «при расчете новых тарифов исходили из социальной ситуации в днр и доходов граждан.» То есть, вы же живете в россии, богатой стране и дохрена получаете. А будете возбухать, мы вам установим «экономически обоснованный тариф!»

«Чтобы перевозчик мог оказывать транспортную услугу в соответствии с требованиями законодательства рф и обеспечивать качественное и безопасное обслуживание пассажиров, на сегодняшний день экономически обоснованный тариф с учетом фактических расходов перевозчиков, составляет более 50 рублей»,- завили в минтрансе «днр». То есть, сидите и молчите, а то тариф в два раза повысим или транспорт вообще ходить не будет.

Поскольку именно в Горловке были самые большие возмущения жителей, так называемый мэр города Иван Приходько решил сразу же проучить строптивых граждан. Он объявил, что «движение частного и иного гражданского транспорта, следующего по маршруту „Горловка — Пантелеймоновка“ приостановлено».

Это чтоб население понимало, что теперь оно живет «в русском мире», где то, что решила власть, не обсуждается. Это при Украине они могли касками стучать возле кабмина и митинги устраивать, а теперь - наслаждайтесь сыром в путинской мышеловке!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1734

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