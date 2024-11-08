Відновлення масованих ракетних ударів по Україні: наскільки вони ймовірні і що накопичила росія

Останній масований ракетний удар по Україні російські окупаційні війська здійснили 26 серпня. Після цього було кілька обстрілів з обмеженим боєкомплектом і загалом ось уже двомісячна пауза. На тлі цього тривалого затишшя постає питання: наскільки ймовірним є відновлення масованих ракетних ударів найближчим часом і який ресурс для цього змогла накопичити росія?

Думати про те, що росія могла відмовитись від енергетичного терору України, безглуздо. Розпочавши практику ударів по українській енергетиці восени 2022 року з подачі генерала Суровікіна, який став ідеологом енергетичного терору, росія протягом усіх сезонів удосконалювала методику терору, змінюючи тактику та підлаштовуючись під особливості регіональної протиповітряної оборони України.

За період із 2022 по 2023 рік ворог відмовлявся від унітарних ударів одним типом засобів ураження, віддаючи перевагу комбінованим ракетним обстрілам. Також були спроби підвищити ефективність терору – відмовившись від масових ударів на користь частих, але обмеженим боєкомплектом (як це було у травні-червні 2023 року).

У 2024 році російські окупаційні війська почали синхронізувати між собою ракетні обстріли, доводячи входження різних типів ракет у повітряний простір практично до мінімуму. Таким чином, різна номенклатура із різними характеристиками та алгоритмами перехоплення опинялася в небі України практично одночасно.

Але в опалювальний сезон 2024-2025 років російські окупанти можуть застосувати нову тактику, яку частково ми зараз уже спостерігаємо, але на своєму піку вона може стати найсерйознішим випробуванням для української ППО за весь час повномасштабної війни.

Однак перш ніж описати ймовірну нову тактику РОВ, розберімось, який їхній потенціал щодо ракетної компоненти.

Ракети РОВ

З 26 серпня російські окупанти масово не застосовували ракет по території України, здійснюючи лише кілька ударів обмеженим боєкомплектом і регулярними одиничними ударами.

У росії тим часом зберігається стабільне виробництво низки ракет, завдяки чому боєкомплект у РОВ протягом цих місяців поповнювався. Лише шляхом виробництва за вересень і жовтень окупаційні війська мали можливість накопичити такий потенціал ракетного озброєння (з урахуванням наявних запасів):

– Х-101/555 – щонайменше 120 одиниць за середнього показника виробництва 2 ракети на добу та до 200 у запасах;

– 3М-14 "Калібр" – щонайменше 60 одиниць за середнього показника виробництва однієї ракети на добу та до 350 одиниць у запасах;

– 9М723 ОТРК "Іскандер-М" – середній показник виробництва – одна ракета на добу, ще не менше 100 одиниць у запасах. Але й застосовувалися вони регулярно протягом вересня та жовтня;

– 9М728 ОТРК "Іскандер-К" – щонайменше 30 ракет при середньому показнику виробництва одна ракета за 48 годин та до 200 одиниць у запасах. По суті, 9М728 ОТК "Іскандер-К" – це сухопутний варіант 3М-14 "Калібр";

– Х-47М2 "Кинжал" – у середньому 15 ракет при середньому показнику виробництва до двох ракет на тиждень і не менше ніж півсотні у запасах;

Крім усіх цих ракет, добре знайомих багатьом українцям за зведеннями, є ще одна категорія, про яку почали забувати. Але від розуміння того, скільки їх накопичено, стає, м'яко кажучи, ніяково.

– П-800 "Онікс" – у середньому виробляють одну ракету за 2-3 дні. На місяць готової продукції передається не більше 10-20 одиниць.

Але проблема в тому, що востаннє ці ракети застосовувалися по Україні 11 листопада 2023 року… І за період настільки тривалої паузи їх накопичилося у РОВ не менше 500 одиниць!

Переважно П-800 "Онікс" використовувалися по півдню України, Одеській та Миколаївській областях. Найбільша проблема в тому, що можливість перехоплення цих ракет є тільки у ЗРК "Patriot" та SAMP/T.

Таким чином, сумарний комбінований ракетний потенціал РОВ станом на початок листопада може становити понад 1600 ракет.

Особливості майбутньої тактики застосування

Вище я зазначив, що цього року комбіновані ракетні удари по енергетиці України можуть стати серйозним випробуванням для Повітряних сил ЗСУ. І причиною того є навіть не та кількість ракет, яку російським окупаційним військам вдалося накопичити, а дрони.

У жовтні було встановлено абсолютний рекорд нальотів дронів на повітряний простір України. За різними даними, показник нальотів за місяць перевищив дві тисячі. Для РОВ не становило проблеми за добу здійснити до 100 і більше пусків. При цьому більшість застосовуваних дронів були не "камікадзе" Shahed-136, а дрони-приманки "Гербера", "Пародія" та їхні аналоги, дешевші й ті, які покликані відвертати увагу ППО.

У дронах-приманках окупанти розміщують кустарні "лінзи Люнеберга", які імітують собою об'єкт, схожий на Shahed-136, що й змушує мобільні вогневі групи, а також засоби ППО відволікатися на фіктивні цілі й навіть витрачати на них свій боєкомплект.

Очевидно, що в межах масованих ракетних ударів РОВ не лише використовуватимуть комбіновану тактику пусків, максимально синхронізовану між собою за часом, а й велику кількість дромінів-камікадзе із ще більшою кількістю приманок.

Абсолютно не дивним є те, що загальна кількість лише компоненти дронів усіх типів у повітряному просторі може перевищувати 100-150 одиниць, що за середньостатистичного масованого ракетного удару комбінованого типу 70-90 і більше ракет може стати серйозним випробуванням для української ППО.

Висновки

Немає жодних сумнівів, що росія поновить удари по енергетиці України в опалювальний сезон і, найімовірніше, у період тривалих морозів. До цих ударів окупанти підготували широку номенклатуру засобів ураження та протягом останніх місяців випробували нашу ППО масовими нальотами дронів.

Ці експерименти проводилися явно задля формування уявлення та умов – для подальшої каталізації комбінованих ракетних ударів у комплексі з дронами.

Єдине, що зараз зупиняє окупантів, – це тепла погода, яка здебільшого продовжує триматися на території України.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Олександр Коваленко

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