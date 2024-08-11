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Ворожа пропаганда: «F-16 в Україні – символічний жест Заходу. росія їх все одно знищить»

Ворожа пропаганда: «F-16 в Україні – символічний жест Заходу. росія їх все одно знищить»

#спростуванняЦентру

Брехня: Винищувачі F-16, надані Україні, не зможуть суттєво вплинути на хід «конфлікту». Ці літаки – це скоріше символічний жест Заходу. Для росії вони стануть пріоритетною ціллю. Про це з посиланням на колишнього аналітика ЦРУ Ларрі Джонсона пише кремлівська пропаганда.

Правда: Це – ворожа брехня. російські спецслужби здійснюють інформаційно-психологічну операцію проти України, покликану переконати нас в тому, що винищувачі F-16 жодним чином не вплинуть на обороноздатність країни. Мета цієї операції – деморалізувати українців, посіяти розчарування у Збройних силах і схилити до думки, що ми не здатні протистояти агресору.

Ларрі Джонсон – одна з балакучих голів кремля. Він працював аналітиком ЦРУ до 1993 року, після чого не має до відомства жодного відношення. Його неодноразово ловили на поширенні фейків на американську аудиторію.

Крім цього, якість його «аналітики» вельми сумнівна. Наприклад, у вересні 2023 року він розповідав про те, що росія має «найбільш розвинену систему ППО», але, як ми знаємо, українські дрони долітають і до москви, і до перетбурга, і до сочі та орська.

Джерело: https://t.me/spravdi/40724

Новости портала «Весь Харьков»

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