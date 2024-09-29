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Сегодня 11:25
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Вот такой цинк попался нашим бойцам на российской позиции

Вот такой цинк попался нашим бойцам на российской позиции

Вот такой цинк попался нашим бойцам на российской позиции

Это китайские патроны 7.62Х54R производства 1969 года. Тем кому лень доставать калькулятор сразу скажу - патронам 55 лет.

Сразу хочу отметить, что это вовсе не означает, что Китай отправляет россии патроны. Китайский аналог советского "ЛПС ГЖ" поставлялся в своё время и в Иран и в КНДР. Особенно много в КНДР. В Китае же такие патроны давно прошли процесс утилизации, тем более, что они практически не применяются в стрелковой номенклатуре НОАК.

Стоит отметить, что в 2024-м году это уже не первая находка такого цинка, а потому, особенно после встречи путина с Ким Чен Ыном, поэтому можно говорить о том, что россия сделала запрос КНДР ещё и на патроны советского калибра. Разумеется, товарищ Ким не отказал товарищу Пу, и отправил давно подлежащие утилизации патроны 1969 года.

Всё лучшее руцким братьям! (с) Ын.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22727

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