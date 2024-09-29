Это китайские патроны 7.62Х54R производства 1969 года. Тем кому лень доставать калькулятор сразу скажу - патронам 55 лет.

Сразу хочу отметить, что это вовсе не означает, что Китай отправляет россии патроны. Китайский аналог советского "ЛПС ГЖ" поставлялся в своё время и в Иран и в КНДР. Особенно много в КНДР. В Китае же такие патроны давно прошли процесс утилизации, тем более, что они практически не применяются в стрелковой номенклатуре НОАК.

Стоит отметить, что в 2024-м году это уже не первая находка такого цинка, а потому, особенно после встречи путина с Ким Чен Ыном, поэтому можно говорить о том, что россия сделала запрос КНДР ещё и на патроны советского калибра. Разумеется, товарищ Ким не отказал товарищу Пу, и отправил давно подлежащие утилизации патроны 1969 года.

Всё лучшее руцким братьям! (с) Ын.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22727

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