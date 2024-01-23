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«Возле дота лежат 60 человек - до сих пор не вытянут» - перехоплення ГУР

«Возле дота лежат 60 человек - до сих пор не вытянут» - перехоплення ГУР

Військовий рф розповідає дружині про десятки вбитих, яких ніхто не вивозить із позицій, а також «зливи» українським військовим інформації про наступи:

● «их пулеметчик, нах*й, чисто положил, нах*й, - полторы роты»;

● «что остались там живые и этих. и разрешили им бухать»;

● «в городе, короче, бабу, бл*, нах*й, изнасиловали, убили и спалили, бл*. там мужика»;

● «все поездки в город…мародерничают, нах*й, дома, бл*, нах*й, вскрывают»;

● «других военнослужащих, нах*й, избивают»;

● «в штабе три человека сдают все: все данные, бл*, когда штурмы будут, все на свете».

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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