Втрати ворога за тиждень, - за версією командувача Сухопутних Військ генерала О.Павлюка
✅ 7750 окупантів,
✅ 1244 одиниці озброєння та військової техніки
За тиждень з 9 по 16 червня 2024 року втрати противника склали близько 7750 осіб особового складу.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
● 87 танків
● 138 бойових броньованих машин
● 320 артилерійських систем
● 7 РСЗВ
● 17 установок ППО
● 405 одиниць автотехніки
● 72 одиниць спецтехніки
Окрім цього, нашими захисниками знищено 2 літаки, 19 ракет та 177 БпЛА.
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Отличные итоги недели — Силы обороны уничтожили:
● станцию РЭБ Р-934Б «Синица» на Харьковском направлении;
● редкий разведывательный комплекс "Муром-М";
● Всепогодный тактический зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/55782, https://t.me/c/1226880919/37870