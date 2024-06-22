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Втрати ворога за тиждень, - за версією командувача Сухопутних Військ генерала О.Павлюка

Втрати ворога за тиждень, - за версією командувача Сухопутних Військ генерала О.Павлюка

✅ 7750 окупантів,

✅ 1244 одиниці озброєння та військової техніки

За тиждень з 9 по 16 червня 2024 року втрати противника склали близько 7750 осіб особового складу.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

● 87 танків

● 138 бойових броньованих машин

● 320 артилерійських систем

● 7 РСЗВ

● 17 установок ППО

● 405 одиниць автотехніки

● 72 одиниць спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено 2 літаки, 19 ракет та 177 БпЛА.

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Отличные итоги недели — Силы обороны уничтожили:

● станцию ​​РЭБ Р-934Б «Синица» на Харьковском направлении;

● редкий разведывательный комплекс "Муром-М";

● Всепогодный тактический зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".

Втрати ворога за тиждень, - за версією командувача Сухопутних Військ генерала О.Павлюка

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/55782, https://t.me/c/1226880919/37870

Новости портала «Весь Харьков»

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