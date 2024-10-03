У Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка
2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці Українських Партизан (до декомунізації ― “красних партізан”) у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко.
Ломейко — суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя.
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua