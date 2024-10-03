У Бердянську знайшли мертвим суддю-зрадника Віталія Ломейка

2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці Українських Партизан (до декомунізації ― “красних партізан”) у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко.

Ломейко — суддя Чернігівського районного суду Запорізької області, який залишився в окупованому Бердянську, порушив присягу в умовах війни та свідомо й добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя.

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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