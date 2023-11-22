У цю гру можна грати вдвох

Українські перевізники влаштували попереджувальний мітинг у пункті пропуску "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею — "Суспільне Львів".

Така акція, за словами організаторів, це відповідь на блокаду поляками трьох пунктів пропуску.

Перевізники та водії привезли до пункту пропуску тягачі від своїх вантажівок та повісили на них банери із закликами до сусідів зняти блокаду. Дорогу не перекривали.

Акцію-мітинг організувала громадська організація "Міжнародні автомобільні перевізники України".

Керівник організації Володимир Михалевич зауважує, що блокада негативно впливає на економіку і шкодить обом країнам. А сотні водіїв не можуть повернутися додому.

"Водії стоять там по 7-10 днів, живуть там в нелюдських умовах. Тому що групка терористів, я інакше їх не назву, заблокувала кордон.

Чому терористи? Бо фактично взяли в заручники наших водіїв і їх не випускають додому.

Зараз акція є попереджувальна, ми хочемо показати, що ми за розблокування кордону, за спільну роботу, за те, щоб нагодувати Європу, бо всі розуміють, що світові потрібне українське зерно", — додав він.

Сьогоднішня акція триватиме до 21:00. Якщо кордони і далі блокуватимуть — українські перевізники обіцяють проводити масштабніші протести.

**Наразі переговори про зняття блокади польськими перевізниками виявилися марними. До того ж, за інформацією Bloomberg, до протестувальників планують приєднатися польські фермери. Україна та Польща готують позови до страйкарів.

Джерело: https://t.me/znua_live/122031

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