У Молдові викрили кремлівську спецоперацію з підкупу виборців через Telegram

Кампанія була спрямована на підкуп більше 130 тисяч громадян з метою впливу на вибори та перешкоджання вступу Молдови до ЄС.

Голова національної поліції Віорел Чернеуцану, якого цитує видання Bloomberg, повідомив, що тільки у вересні росія переказала $15 мільйонів на рахунки мешканців Молдови, щоб вони поширювали дезінформацію, вчиняли провокації та здійснювали напади на державні установи.

- Платежі надходили на картки банку, пов’язаного з російським міноборони, а інструкції щодо голосування та поширення неправдивої інформації про ЄС передавалися через Telegram, – додав керівник поліції.

Очільниця антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін зазначила, що громадянам, які відкрили банківські рахунки в рф для отримання коштів у межах підкупу виборців, загрожує штраф розміром у 37 тисяч молдавських леїв (більше $2 тисяч), конфіскація майна або увʼязнення.

Джерело: https://t.me/spravdi/41927

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