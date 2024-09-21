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Удар баллистики по Одессе... очередной

Удар баллистики по Одессе... очередной

Рашисти завдали ракетний удар по Одесі, — ОВА

За попередньою інформацією, уламками «Іскандер-М» пошкоджено припортову та цивільну інфраструктуру. Також ушкоджень зазнало цивільне судно під прапором Антігуа.

Четверо цивільних поранено.

На фоне очередного акта террора со стороны оккупантов, странным образом в ряде информационных площадок возникают вопросы, мол, 107-й арсенал ГРАУ в Тверской области, где хранились ракеты 9М723 и KN-23 раздолбали, но в тот же день баллистика летела по Харькову, а вот сегодня по Одессе... как так?

Проблема, к сожалению, возникновения таких вопросов не российские ИПСО, а тупость информирования ряда наших "журналистов" и ряда "спикеров".

После удара по 107-му арсеналу ГРАУ знаете какой был самый популярный вопрос от наших СМИ? Теперь ударов по Украине баллистическими ракетами будет меньше, правда? Да? Да-да-да? И как же некоторые разочаровывались, когда я отвечал - НЕТ!

107-й арсенал ГРАУ был самым наполненным боеприпасами объектом в россии и удар по нему, это наймощнейшая атака за весь период полномасштабного вторжения в Украину по российскому складу БК. Но, это был арсенал накопления. Туда всё свозили и оттуда вывозили по мере потребности.

То есть, помимо того, что там находилось есть малые и средние склады, как по россии, так и по временно оккупированным территориям, в частности - в Крыму. И, не смотря на уничтожение 107-го арсенала ГРАУ, определённый запас баллистики на складах оперативно-тактического уровня у врага - есть.

Кроме того, у врага есть производство этих ракет. Сейчас российский ВПК вышел на производство 9М723 примерно в 1 готовое изделие в сутки. Поэтому, уничтожение 107-го арсенала ГРАУ - это уничтожение запасов, накопленного потенциала, который РОВ вынуждены будут снова накапливать. Но, на оперативно-тактическом уровне складов запасы у них по пусковым заданиям на неделю-две. Затем начнутся паузы и задержки с регулярность и системность ударов. Но...

Но, главное то, что в нынешних условиях, будет прилетать не 5 ракет в сутки, а 1-2. Будет прилетать не каждые день, а через день, два, три...

Поэтому, очень важно спикерам разъяснять в деталях, чего следует ожидать, а не устраивать хайп на ровном месте заявлениями типа: "Всьо! Балистика месяц летать не будет!!! Уничтожены все ракеты!"

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22658

Новости портала «Весь Харьков»

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