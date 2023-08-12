Украина поставила России ультиматум: либо товары в море возят все, либо никто

Атаками на российские корабли Украина доказала России, что блокировка портов возможна с двух сторон, и поставила агрессору ультиматум: либо Черное море будет разблокировано для всех гражданских грузов Украины и России, либо плавать в нем не будет никто. Об этом рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, Украина выбрала идеальные военные цели: первой стал именно военный корабль, чтобы они трезво оценили свою способность защитить свой боевой флот. А второй удар – по нефтяной базе в Новороссийске и в Феодосии. Это дало россиянам понимание, что у них вообще не осталось «тихой гавани».

«Мы поставили россию перед выбором «баш на баш»: или Черное море в принципе условно демилитаризуется, и суда с любыми коммерческими грузами спокойно ходят. Или товары не возит никто. И это может сработать», - заявил Дикий.

Джерело: https://t.me/u_now/108329

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