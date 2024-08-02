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Україна у липні обійшла росію за кількістю і ефективністю ударів, завданих далекобійними БпЛА — Forbes

Україна у липні обійшла росію за кількістю і ефективністю ударів, завданих далекобійними БпЛА — Forbes

За підрахунками журналістів, минулого місяці росія атакувала Україну 426 ударними безпілотниками типу Shahed, тоді як Україна завдала ударів більш ніж 520 дронами дальнього радіусу.

Видання зауважує, що російська ППО, вочевидь, працює гірше за українську, з огляду на уражені нафтобази, підстанції та військові об’єкти.

"Велике питання в тому, скільки ударних безпілотників дальнього радіусу може виробляти Україна, і чи не є липень піком її можливостей", — йдеться у матеріалі.

**За словами заступниці міністра з питань стратегічних галузей та промисловості Анни Гвоздяр, Україна здатна виробляти понад три мільйони дронів на рік, потужності для цього є, бракує лише фінансування.

Джерело: https://t.me/znua_live/160139

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