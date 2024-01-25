«Українець закликає поляків воювати проти росії». Це – фейк

Брехня: українець Кшиштоф Соколовський закликає поляків йти на війну та вбивати росіян. Відео з таким підписом поширив проросійський політик із Перемишля Анджей Запаловський.

Правда: Кшиштоф Соколовський – поляк, він народився у Варшаві та закінчив Варшавський університет. Українську мову чоловік почав вчити у 2022-му році, зʼясували журналісти «Укрінформу».

Раніше Соколовський був адвокатом, але втратив ліцензію через численні шахрайства. Зараз він став інструментом у руках проросійських польських політиків.

Так, Запаловський представляє у Сеймі Польщі антиукраїнську партію «Конфедерація». Крім нього, відео із наративом «українець закликає поляків воювати проти росії» поширив відомий діяч «Конфедерації» та одне з облич блокади українсько-польського кордону Рафал Меклер.

Подібними фейками і провокаціями кремль намагається роздмухати наратив про те, що Україна – агресивна, це вона почала війну і намагається втягнути в неї ще й своїх сусідів.

Джерело: https://t.me/spravdi/36148

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