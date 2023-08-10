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"Усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни", — Денис Шмигаль
А саме:
● під час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця;
● для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн;
● для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях - 100 тис. грн.
● щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн. і 2,35 тис. грн. відповідно.
Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/119612