"Усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни", — Денис Шмигаль

А саме:

● під час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця;

● для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн;

● для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях - 100 тис. грн.

● щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн. і 2,35 тис. грн. відповідно.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/119612

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