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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 07.10.24

особового складу / personnel ‒ близько/ about 661630 (+1160) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8933 (+14) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 17710 (+31) од,

артилерійських систем / artillery systems – 19156 (+64) од,

РСЗВ / MLRS – 1223 (+7) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 972 (+2) од,

літаків / aircraft – 368 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 16643 (+65),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2615 (+2),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 26102 (+96) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3364 (+1)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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