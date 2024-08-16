Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.08.24
особового складу / personnel ‒ близько/ about 596950 (+1330) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 8496 (+12) од,
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 16461 (+35) од,
артилерійських систем / artillery systems – 16927 (+59) од,
РСЗВ / MLRS – 1159 (+5) од,
засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 922 (+0) од,
літаків / aircraft – 367 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 13659 (+61),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2429 (+1),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 22848 (+73) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2829 (+16)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua