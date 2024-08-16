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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 16.08.24

особового складу / personnel ‒ близько/ about 596950 (+1330) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8496 (+12) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 16461 (+35) од,

артилерійських систем / artillery systems – 16927 (+59) од,

РСЗВ / MLRS – 1159 (+5) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 922 (+0) од,

літаків / aircraft – 367 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 13659 (+61),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2429 (+1),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 22848 (+73) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2829 (+16)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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