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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.06.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 536840 (+1180) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 8035 (+4) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 15431 (+18) од,

артилерійських систем / artillery systems – 14281 (+35) од,

РСЗВ / MLRS – 1108 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 863 (+0) од,

літаків / aircraft – 359 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 11413 (+31),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2324 (+1),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 19362 (+58) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2403 (+6)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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