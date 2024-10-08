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Збито 18 ударних БПЛА

Збито 18 ударних БПЛА

У ніч на 8 жовтня 2024 року (із 19.00 07.10 по 08.30 08.10) ворог задав удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із окупованого Криму, а також 19-ма ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська, рф.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях: 18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в росію!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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