Новости сюрреализма: Китай будет вместе с россией реагировать на вызовы и угрозы в сфере безопасности — замглавы Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с Шойгу

А также совместно защищать глобальный стратегический баланс и стабильность. Осталось только КНДР привлечь, как главного апологета стабильности в регионе.

Чжан Юся отметил, что Китай и россия поддерживают двусторонние отношения на высоком уровне, а связи между вооружёнными силами двух стран демонстрируют сильную тенденцию развития.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/25912

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