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Тест на коронавирус и обязательная обсервация - весенний призыв 2020

Военные комиссариаты города Харькова и области стали вызывать призывников для дальнейшей отправки в армию. Правда весеннюю призывную кампанию, из-за карантина перенесли на лето.

Александр Томашевский, заместитель военного комиссара

Відправка молодого поповнення планується у нас з 22.06. Як ви знаєте, терміни відправок молодого поповнення скоротилися. Ми повинні були починати відправку призовників до ЗСУ та інших військових формувань з перших чисел травня місяця. Ми за півтора місяця кількість призовників повинні виконати на 100 відсотків 

Согласно постановлению Кабинета министров в армию Харьковщина должна  отправить 1350 человек. 752 человека для службы ВСУ, остальные для Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Алексей Максимов, дир. Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА

З обласного бюджету в межах програми соціально-економічного розвитку профінансовано в повному обсязі понад мільйон 865 тисяч гривень. Це гроші, які будуть спрямовані на забезпечення призовної компанії. А саме - це питання роботи медичних комісій, доставка призовників, перебування їх на збірному пункті 

В связи с карантином из-за коронавируса, для безопасности призывников и личного состава военного комиссариата, процедура прохождения медкомиссии изменится. А именно - будет максимально сокращено время пребывания призывников на призывной основе. Это не более суток перед отправкой. Комплектование будет происходить минимальными группами. Также за трое суток до отправки с областного сборного пункта призывников будут тестировать на коронавирус.

Александр Томашевский, заместитель военного комиссара

Обов'язковий огляд призовників на гостру респіраторну хворобу, також температурний скринінг, дезінфекція, розміщення їх в окремих приміщеннях. Також розглянуто питання  - це будем розділяти потоки призовників, які в районних військових комісаріатах для надання відстрочки. І призовників, які підлягають на строкову військову службу. Ми вимагаємо, щоб в кожного призовника було тестування на Ковід-19 

После отправки в воинские части призывники будут проходить обсервацию в течение 2 недель и только после этого - курс молодого бойца. Также согласно указу Президента Зеленского в армию теперь будут брать юношей не с 20 лет, а с 18-ти.

 

Агентство Телевидения Новости

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