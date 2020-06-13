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В Офисе президента вспышка COVID-19: вирус выявили у Резникова и Демченко

В Офисе президента вспышка COVID-19: вирус выявили у Резникова и Демченко

После визита во Францию в Офисе президента и Управлении госохраны произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщает издание "Новое время" со ссылкой на свои источники.

"Коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того...заразился и советник президента Украины Руслан Демченко", — пишет издание.

Отмечается, что диагноз у обоих подтвердился вчера вечером.

Напомним, вчера жена президента Владимира Зеленского сообщила о том, что у нее обнаружили коронавирус.

Агентство Телевидения Новости

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