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72-летнего Жерара Депардье будут судить за изнасилование молодой подопечной: суд возобновил дело

72-летнего Жерара Депардье будут судить за изнасилование молодой подопечной: суд возобновил дело

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Французский обладатель Оскара Жерар Депардье обвиняется в изнасиловании и домогательствах в августе 2018 года

Жерару Депардье предъявили повторное обвинение в изнасиловании 20-летней актрисы в Париже в августе 2018 года. Об этом сообщает APnews со ссылкой на Le Parisien.

Жертва актера обратилась к следственному судье с просьбой о повторном расследовании обвинения в изнасиловании против оскароносного актера Жерара Депардье. Повторный иск был подан 16 декабря 2020 года, а расследование возобновится уже 24 февраля.

Чтобы добиться справедливости и наказания для насильника, молодая актриса, чье имя не сообщается, подала гражданский иск о возобновлении дела. Процесс практически позволит автоматически получить доступ к судебной информации и назначить судью.

Первоначальные обвинения в изнасиловании против 72-летнего актера были поданы в конце августа 2018 года. Молодая актриса и жертва обвинила Депардье в двух изнасилованиях и сексуальных домогательствах, которые происходили в его парижском особняке 7 и 13 августа 2018 года.

В июне 2019 года между Жераром Депардье и его жертвой произошла очная ставка, однако информация по встрече так и не была обнародована. В те же дни засекреченное дело было закрыто из-за недостатка улик.

По словам источника, актер был другом семьи жертвы. Он взял на поруки молодую актрису, давая ей советы по “продвижению” в творческом пути. Жертва также обвинила его в неоднократных домогательствах на репетициях спектаклей.

Со своей стороны Жерар Депардье упорно отрицает все обвинения и не признает свою вину.

Источник: apnews.com.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: шоубизнес

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