10 хороших новин 6 травня

● Непереможна українська армія 30 разів натовкла копрокадаврам на Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Крилаті козаченьки і суворі ландшафтні дизайнери набили 9 їхніх скупчень, ЗРК і пункт управління

● На Свердловщині – апокаліпсєц, там лісова пожежа перекинулася на склади з порохом. Складів загалом 18, два вже згоріли, вогонь біля ще трьох поки загасили, але пожежа продовжується. Місцеві бігають, суєтяться, ніхто їх не евакуйовує. Красота

Ще горить ліс у Тюменській області, вогонь перекинувся на село і вже знищив 30 халуп. Не менше десяти домів згоріли у Забайкаллі. Ну і маленька пожежа в адмінбудівлі у Москві.

● У Нижньому Новгороді підірвали авто Захара Прилєпіна і йому начебто відірвало ноги. Ще би руки і язика, щоби він вже не міг писати оцю всю свою українофобську поєботу і нехай живе. Ми ж не звірі

● У Криму вже традиційно тривожненько, але цього разу крисіяни вкриваються холодним потом від радості тому що збили вже не безпілотники, а дві балістичні ракети. Вирва від падіння уламку розміром як готова могила для Аксьонова.

От чому до таких як він ніколи не приходять світлі думки про самогубство?

● З полону повернулися ще 45 наших Геоїв – 42 захисники і троє захисниць «Азовсталі», усі служать в Нацгвардії. Визволили, зокрема, учасника легендарної вертолітної місії ГУР МО з евакуації поранених з «Азовсталі». Його гелікоптер підбили лапті, але він зумів вижити. Повернулися і пара, яка побралася на «Азовсталі», а також медик, який у 2015-2017 вже був у полоні, після звільнення знову пішов служити і потрапив знову у полон на «Азовсталі».

Незламні у нас все таки люди

● Пригожин назбирав своїх трупаків, трагічно розтягнув рот, драматично вибалушив очі і накричав на Шойгу і Герасимова, які не дають йому снаряди. Найкреативніший на даний час передвиборчий ролик в історії росії скажете ви? А от і ні. Це просто відмазка, чому ерефія обісралася із взяттям Бахмута до 9 травня. Пригожин вже заявив, що основною ціллю насправді було не взяти Бахмут, а перемолоти українську армію. Щоправда, наша армія так і воює, на відміну від банди цього перемалувателя.

Ех, не того дурачка назвали котлетою

● Український нардеп Олександр Маріковський здійснив мрію кожного українця - втащив російському дипломату. Член делегації з боліт Валерій Ставіцький схопив і кудись потяг український прапор. Моравіцький з криком «ах ти сука» тут же його наздогнав і показав кілька прийомів кунг-фу. Добре, я вам скажу, що Ставіцький ще й древко від прапора не чіпав

● Схоже на те, що лапті самі собі організували атаку дронів над Кремлем. Я до останнього не вірила, що вони можуть бути аж настільки тупими. Це ж треба було до усрачки налякати своїх, підняти настрій українцям і ще раз підтвердити, що червоні лінії - х%їнії

А заваліть ще Путіна, щоби нас налякати. Ну будь лаасочка

● Бойові гуси продовжують методично вибивати російські нафтобази. На Кубані двічі горів один із найбільших нафтопереробних заводів балалайні – Ільський. Місцева влада плаче, що через атаку безпілотника. Ще одна нафтобаза з тієї ж причини палала у Тамані, неподалік Кримського мосту. В УК РФ скоро має з’явитися стаття за знущання з безпомічної російської ППО.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/892

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