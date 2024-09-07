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Белорусская мишень Путина

Белорусская мишень Путина

Режим Лукашенко оказался на очередной развилке. Хорошо известна недавняя риторика местного узурпатора о том, что он не вечен и местному населению следует заранее привыкать к тому, кто заменит его у руля государства. При этом Лукашенко клятвенно обещает своему сменщику оставить мирную и спокойную страну. В контексте тех августовских тезисов также фигурировали мысли о наличии в украинском, в т.ч. военном, руководстве нормальных людей. Вот такие занятные мысли вызвали очень неоднозначную, если не сказать чертовски негативную реакцию в Кремле. Высказанные так сказать союзником мысли идут в разрез с генеральной линией путинцев.

Суть этой линии намедни снова озвучил пресс-клеврет Путина Песков. Из свежего: война будет продолжатся любыми методами до полного достижения целей, которые были заложены в момент ее развязывания Москвой. Благовидный предлог здесь состоит в застраховке будущих поколений и обеспечения их безопасности. Для этого можно действовать абсолютно любыми методами. Стирание жизни на Донбассе, террористические бомбежки украинских учебных заведений и больниц, введение по всей России цензуры. Пожалуй тут лишь некоторые базовые инструменты текущего момента.

Безусловно Беларуси, как инструменту ведения войны, также отведена определенная роль в стратегии Московии. Там с большими подозрениями относятся к текущей риторике Минска, в которой присутствуют как минимум три крамольных момента. Речь идет о «мирной Беларуси», т.е. отказе быть вовлеченными в российские военные авантюры! Далее у Лукашенко признают наличие адекватности в действиях украинского руководства. На конец задета самая больная точка Путина – он тоже невечен, должен готовится к уходу, ведь по возрасту даже старше Лукашенко.

В компетентных ведомствах РФ сразу сделали соответсвующие выводы о некоем двоемыслии беларуского руководства, и принялись срочно предпринимать меры для экстренного втягивания в орбиту российский военных алгоритмов фактически полуоккупированного сателлита. Российская пропаганда массированно бомбит умы белорусов тезисами об украинской угрозе с юга, о рисках нападения НАТО, и прочей белибердой.

На самом же деле по существу есть только одна внешняя угроза безопасности белорусов – кровавый путинский режим, замысливающий провокации с целью превращения белорусского народа в источник пушечного мяса для своих кровопролитий.

РФ не нравятся колебания Лукашенко, он то создает «мощный ударный кулак» на границах, то делает противоложные заявления о «ликвидации напряженности», то снова впадает в очередную военную истерию. Потому Москва усиливает свое давление в виде проведения боевых провокаций. В частности 5 сентября воздушное пространство республики очередной раз было нарушено российскими дронами-камикадзе типа «Шахед», которые были сбиты средствами белорусских ПВО.

Данные атаки являются актом российской военной агрессии против РБ и на них нельзя закрывать глаза в не зависимости от их причин. Особенно учитывая российское желание спровоцировать втягивание белорусов в чужую для них войну против Украины. Это очень опасно, ведь в Москве имеют полный доступ к белорусской территории, тут перемещаются российские военные, реализующие различные подрывные акции и разнюхивающие ситуацию и места дислокации белорусской армии. Пока такие залетные инциденты лишь прощупывание почвы, и в будущем следует ожидать больших проблем и рисков.

Пока белорусское КГБ рапортует о первом в истории аресте японского шпиона, ему следовало бы заняться нейтрализацией происков российской агентуры, и обустройством собственного ПВО на восточных границах, ведь России ничего не стоит в ближайшем будущем начать бомбить беларусские города ради реализации дальнейших планов геополитического насилия.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/930

Новости портала «Весь Харьков»

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