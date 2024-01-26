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Близько 40 історичних будівель пошкоджені внаслідок ракетних ударів по Харкову 23 січня Ексклюзивно

Близько 40 історичних будівель пошкоджені внаслідок ракетних ударів по Харкову 23 січня Ексклюзивно

У центральній частині Харкова близько 40 історичних об'єктів зазнали пошкоджень після російських ракетнихударів по місту 23 січня. Серед таких будівель — Національна академія правових наук України, Благовіщенський собор, житлові будинки у стилі модерн та конструктивізму.

Про це Суспільне Харків розповів архітектор та представник ініціативи "НЕМОlab" Віктор Дворніков.

Національна академія правових наук України — влучання у центральну частину будівлі

Влучання було безпосередньо у будівлю на вулиці Пушкінська, 70 — зараз це правовий інститут. Там дуже серйозні пошкодження. Влучання сталося прямо у центральну частину будівлі, що свідчить про використання високоточної зброї, бо одна з двох ракет влучила прямо у хол другого поверху, друга — у двір.

Читати далі: https://suspilne.media/668920-blizko-40-istoricnih-budivel-poskodzeni-vnaslidok-raketnih-udariv-po-harkovu-23-sicna/?utm_source=copylink&utm_medium=ps

Джерело: https://t.me/c/1347456995/92262

Новости портала «Весь Харьков»

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