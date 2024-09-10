Ещё немного про ложь западных официальных лиц относительно бессмысленности ударов по авиабазам россии

В течение недавних суток (без уточнения) РОВ задействовали до полусотни фронтовых бомбардировщиков Су-34, до 20 штурмовиков Су-25, не менее 10 ударных вертолётов Ка-52 и 4 многофункциональных Ми-8. Было осуществлено более 50 сбросов КАБ, а так же произведено до 25 пусков НАР.

Все эти самолёты и вертолёты в основном поднимались для выполнения боевых задач с авиабаз в ближней, 300-километровой зоне.

Более бездарной и откровенной лжи от наших партнёров о том, что эти авиабазы не используются и смысла по ним бить дальнобойными ракетами западного образца – нет, я услышать не ожидал, но это произошло.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22581

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