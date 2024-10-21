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«Харків'яни виступають за референдум щодо приєднання до росії». Це – неправда

«Харківяни виступають за референдум щодо приєднання до росії». Це – неправда

#спростуванняЦентру

Брехня: жителі Харківщини мають повну підтримку з боку «адміністрації» щодо референдуму, але підсумкове рішення має бути засноване на політичній волі всіх громадян області. Цю маячню з посиланням на заяву гауляйтера віталія ганчева поширюють пропагандистські ресурси кремля.

Правда: навіть у 2022 році, коли росіяни контролювали понад 20% Харківської області, окупанти не займалися підготовкою до «голосування» за зразком Херсонської і Запорізької областей. Обмежились заявами ганчева про те, що «референдум не на часі».

Слобожанський контрнаступ Сил оборони України у вересні-жовтня 2022-го і звільнення Харківщини зробили це питання взагалі неактуальним.

Сьогодні ж позиції росіян на Харківщині значно гірші, ніж у 2022-му, а сам ганчев уже понад два роки постійно перебуває у бєлгороді.

Вкид про «референдум» – це спроба медійно перекрити ефект від успішної операції Сил оборони України поблизу села Липці на півночі області – напередодні бійці спецпідрозділів ГУР МО Kraken, «Артан» та Іноземного легіону спільно з 13-ю бригадою «Хартія» Нацгвардії України зачистили 400 га лісового масиву, знищили і взяли в полон значну кількість живої сили противника.

Джерело: https://t.me/spravdi/42282

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