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Харківщина, 14 жовтня

Харківщина, 14 жовтня

▪️ 15:14 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Горіла трава на площі 1га внаслідок удару БПЛА.

▪️ 12:35 Ізюмський р-н Борівська ТГ. Удари 2 FPV-дронами по відкритій території.

▪️ 10:00 Куп'янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок удару БПЛА постраждав 56-річний чоловік.

На Харківському напрямку бойові зіткнення тривали в районі Стариці. За попередніми підрахунками втрати ворога на напрямку за сьогодні складають 67 військовослужбовців вбитими та пораненими, також наші воїни знищили бойову броньовану машину та 16 БпЛА, пошкоджено три артсистеми, два автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової. П’ять атак відбито Силами оборони, 11 боєзіткнень тривають.

Джерело: https://t.me/synegubov/11608

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