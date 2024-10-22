Харківщина, 22 жовтня

▪️ За добу ударів по м. Харкову не зафіксовано.

▪️ 22 жовтня 02:00 Куп’янський р-н, с. Сенькове. Під час удару ворожого БПЛА травмовано 31-річного чоловіка.

▪️ 08:10 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., поблизу с. Новоплатонівка, внаслідок влучання БПЛА в будівлю пошкоджені вікна.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Зеленого Гаю, Вишневого та Лозової.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 214 осіб (серед них 9 дітей).

Джерело: https://t.me/synegubov/11681

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